Была снята с учёта: в полиции рассказали об уральской семье, в которой погибли пятеро детей

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Семья из села Бызово в Свердловской области, в которой пятеро детей минувшей ночью погибли в пожаре, ранее стояла на учёте в полиции. Об этом Лайфу рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в семье было семь детей, пятеро погибли. По предварительным данным, это девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 г.р. Спасти удалось мальчика 2017 года рождения и девочку 2021 года рождения — близнеца погибшего мальчика. Выжившие малыши с ожогами 8% и 10% поверхности тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.

"Ранее семья состояла на учёте в полиции, но недавно с учёта была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети — от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат", — сообщил Горелых.

Дом был деревянным, 1957 года постройки, с печным отоплением. Семья купила его на материнский капитал. Печь недавно поставили новую. Одна из версий пожара — ветхость электропроводки. Также не исключены нарушения правил противопожарной безопасности, возгорание надворных построек с переходом огня на дом.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

А двумя днями ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.

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