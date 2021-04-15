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В России решили "перезапустить" Единую биометрическую систему

Ожидается, что "Ростелеком" вложит в этот проект 6,6 млрд рублей до 2030 года, планируется более широкий охват населения.

15 апреля 2021, 04:20
<p>Фото: © Shutterstock</p>

Фото: © Shutterstock

Правительство и "Ростелеком" намерены провести масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС). До 2023 года планируется собрать данные около 50 млн россиян.

Как пишет "Коммерсант", в сбор биометрических слепков лица и голоса россиян "Ростелеком" инвестирует около 6,6 млрд рублей. Для населения сдача данных нового типа будет бесплатной. Проект может быть реализован за счёт платы банков, нотариусов, органов власти и других организаций.

Помимо банков к сбору данных решено подключить и госструктуры. По данным издания, до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. Как уточнили в Минцифры, в дальнейшем планируется "организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране". Согласно проекту, ЕБС получит статус государственной системы, что позволит распоряжаться системой не компании, а государству.

Лицо вместо паспорта и денег. За развитием биометрии в России не могут угнаться ни США, ни Китай

Лицо вместо паспорта и денег. За развитием биометрии в России не могут угнаться ни США, ни Китай

Напомним, Единая биометрическая система была запущена 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лица и голосовых слепков россиян в своих отделениях. Благодаря ЕБС клиенты могут удалённо открывать вклады и получать займы. Для этого достаточно позвонить в кредитную организацию по видеосвязи (скайпу) или телефону и пройти проверку по биометрии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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