Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей

В деревне Бызово сгорел одноэтажный жилой дом — он был полностью охвачен пламенем.

15 апреля 2021, 03:49
<p>Фото © ГУ МЧС по Свердловской области</p>

Фото © ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области жертвами пожара стали четверо детей, ещё одного ищут под завалами. Трагедия случилась в деревне Бызово в Горноуральском городском округе. Ночью загорелся одноэтажный деревянный дом. До прибытия пожарных из него успели выбежать четыре человека. Из них двое детей госпитализированы с ожогами. Дом сгорел менее чем за час. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребёнка. По информации соседей, ещё один ребёнок может находиться под завалами. Его поиски продолжаются", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Суд арестовал гендиректора Невской мануфактуры по делу о пожаре

Суд арестовал гендиректора Невской мануфактуры по делу о пожаре

А двумя днями ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Была снята с учёта: в полиции рассказали об уральской семье, в которой погибли пятеро детей

сегодня в 04:49

Суд арестовал гендиректора Невской мануфактуры по делу о пожаре

вчера в 17:57

На Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента — видео

сегодня в 03:13

"Ждала, что приобнимет её по-матерински": Дочь Долиной высказалась о конфликте певицы с Валей Карнавал

сегодня в 05:22

Аренда жилья в Сочи подорожала вполовину после запретов на полёты в Турцию

сегодня в 05:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1