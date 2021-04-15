В Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей
В деревне Бызово сгорел одноэтажный жилой дом — он был полностью охвачен пламенем.
Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области жертвами пожара стали четверо детей, ещё одного ищут под завалами. Трагедия случилась в деревне Бызово в Горноуральском городском округе. Ночью загорелся одноэтажный деревянный дом. До прибытия пожарных из него успели выбежать четыре человека. Из них двое детей госпитализированы с ожогами. Дом сгорел менее чем за час. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
"В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребёнка. По информации соседей, ещё один ребёнок может находиться под завалами. Его поиски продолжаются", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.
А двумя днями ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.
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