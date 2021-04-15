Россиянам напомнили, за что можно получить штраф на даче

Штраф на несколько тысяч рублей можно получить и на своём дачном участке, причём для этого может быть несколько оснований. О них рассказал юрист Алексей Петропольский.

Как он отметил в интервью агентству "Прайм", самый лёгкий способ заработать штраф — сжигать мусор, разводить костёр на дачном участке, если последний для этого не оборудован. За это придётся заплатить две-три тысячи рублей, причём, как уточнил Петропольский, достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор.

За закапывание неразлагаемых отходов в случае, если попадётесь, отдадите от одной до двух тысяч рублей. Также нельзя самовольно рубить деревья, тем более в лесу.

"Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок — так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую", — сказал Петропольский.

Запрещена и так называемая прирезка участка в любом её проявлении. Юридически это считается самозахватом, а за него тоже грозит ответственность. Нередкое нарушение — установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев. Возможен штраф или предписание их вырубить.

Не стоит забывать и о том, что на дачников также распространяется ответственность за шум. Слишком громкие звуки запрещены с 22 до 6 часов утра по будням, а в выходные — с 23 до 9 часов. Штрафы, правда, за это нарушение небольшие — от 100 до 500 рублей.

"И, наконец, разведение на дачах крупного рогатого скота, чем у нас часто грешат в Подмосковье, — за это тоже может быть выписан штраф или наложен запрет. В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то, чтобы вы этим занимались", — заключил юрист.

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