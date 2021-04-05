Построил на участке теплицу — плати штраф: когда и за что

Проблемы, связанные с использованием теплиц, были в фокусе контроля властей ещё более года назад, но в период "коронавирусной волны" все мероприятия, которые предполагалось провести для упорядочивания использования этих строений, отложили. И вот теперь, с наступлением нового дачного сезона, проверяющие органы и муниципальная администрация многих регионов России решили провести ранее запланированные проверки и пополнить бюджет штрафами. Тем более что количество возможных оснований для санкций в 2021 году стало больше.

Очевидно, что если на участке расположена теплица, то её владелец предполагает выращивать сельхоз- или садовые культуры, вот только заниматься этим разрешено не на каждом участке. В России все земли поделены на категории со строго определённым видом целевого использования и за нарушение указанных целей предусмотрен штраф от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тыс. руб.), а если кадастровая стоимость не определена, то штраф от 10 до 20 тыс. руб. — так гласит ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Фото © Shutterstock

Об этом совершенно не задумывалась жительница Тульской области Наталья Ивановна, которая, будучи предпринимателем, приобрела в посёлке два соседствующих участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, но вместо дома она возвела на приобретённой земле шесть теплиц, занявших примерно ¾ площади объединённых участков (ок. 2000 кв. м). Наталья Ивановна наняла рабочих и стала выращивать в своих теплицах овощи и фасовать их для продажи. Соседство с такого рода хозяйством не понравилось владельцам близлежащих участков, и они обратились с жалобой в местную администрацию, которая инициировала проверку с привлечением госземинспектора Росреестра. В результате в отношении Натальи Ивановны был составлен протокол об административном правонарушении и предписание: прекратить производство овощей, демонтировать теплицы и оплатить штраф 10 тыс. рублей, так как, согласно Приказу МЭР РФ от 01.09.2014 № 540, деятельность, которой занялась Наталья Ивановна, не предусмотрена на землях, отведённых для индивидуального жилищного строительства.

— В ситуации Натальи Ивановны местная администрация действовала в соответствии с законом, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Это достаточно распространённый случай, когда граждане считают, что на приобретённых ими участках они могут делать что хотят, игнорируя целевое назначение земли. Чаще всего так происходит там, где муниципальная администрация не торопится осуществлять проверки. Однако в этом случае, как правило, соседи через суд всё равно добиваются сноса теплиц-производств.

С мнением Богдана Леськива согласен адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков.

— Следует понимать, что, даже если теплица предназначена исключительно для личных нужд, соседи имеют право обратиться в суд с иском о переносе или демонтаже садово-огородных конструкций, если они возведены с нарушением действующих нормативов, — отметил Поляков. — Сейчас в судах уже нет многолетних тяжб по этому поводу. Судьи действуют так: если установлен факт нахождения теплицы с нарушением норматива размещения (для садоводств это 1 метр от границы участка, для населённых пунктов не меньше, но в зависимости от правил землепользования конкретного региона), то решение о переносе тепличного строения в глубь участка — неизбежно, а если при этом есть ещё и нарушения правил пожарной безопасности, то, согласно вступившим в действия в 2021 году нормативам, придётся заплатить штраф от 2 до 4 тыс. руб., это не считая судебных издержек.

Штраф за чужую землю

Фото © Shutterstock

Помимо целей использования теплиц надзорные органы стали обращать пристальное внимание на те строения, которые расположены вне формальных границ участков собственников. Теперь для ревизии территорий муниципальные власти стали очень активно использовать аэросъёмку, и если вдруг в ходе такого мероприятия выясняется, что гражданин построил теплицу, которая какой-либо частью вышла за границы участка, то это трактуется как использование не принадлежащей земли. И такому россиянину вполне может прийти "письмо счастья" с протоколом об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ "Самовольное занятие земельного участка", штраф за которое составляет от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей (если кадастровая стоимость не определена, то придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей штрафа).

На практике такие случаи весьма нередки в садоводческих товариществах, где между участков нет заборов и соседи вообще между собой никакого межевания не проводят.

— Не оплачивать штраф по ст. 7.1 КоАП РФ, даже если соседи не предъявляют друг к другу претензий, не получится, — пояснил заведующий Западной коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин. — Сейчас в ряде регионов органы земельного надзора рассматривают такого рода правонарушения в потоковом порядке, то есть получают информацию и делают автоматическую рассылку уведомлений о штрафе, а тем, кто не согласен, предлагают обращаться за отстаиванием своих прав в суд.

Кстати, это не такая уж плохая идея. Так как в ряде случаев суды учитывают отсутствие претензий между соседями и могут штраф вообще отменить, если на момент обращения нарушение будет устранено.

Кому налоги, а кому — ничего

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Неоднозначная ситуация с использованием теплиц и с точки зрения налогового законодательства. Об этом рассказал старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

— Собственнику земельного участка налоговая служба начисляет налог по ставке, которая напрямую зависит от вида участка и от того, каким образом он используется, — уточнил Магомедов. — Если на участке для индивидуального жилищного строительства находится только дом и хозстроения (баня, гараж, сарай), то земельный налог начисляется по минимальной ставке — 0,3% от кадастровой стоимости (п. 1 ст. 394 НК РФ). А вот если, как в случае Натальи Ивановны, большая часть участка застроена теплицами, то это сельхозпроизводство, а значит, ставка земельного налога должна быть 1,5% (Письмо Минфина от 15.01.2020 № 03-05-06-02/1158).

А ещё, если теплиц много и налоговики посчитают, что они могут быть использованы для предпринимательской деятельности, большая вероятность, что фискальные органы не только доначислят налог, но и выставят штраф. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК РФ), он составит не менее 20% от суммы неуплаченного налога.

Однако это не касается обычных дачных теплиц, которые граждане размещают в огородах рядом со своими домами. Согласно п. 2 ст. 408 и ст. 400 НК РФ налогом на имущество облагаются только те хозпостройки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из бюро технической инвентаризации, либо по фактическим результатам проверки госземинспектора. При этом владелец хозпостройки должен сам инициировать обращение в Росреестр, если хочет осуществить её регистрацию в качестве недвижимости в ЕГРН. Как правило, это делается только в случае, если владелец заявляет о капитальном строении, которое, в теории, может быть реализовано как некий самостоятельный объект недвижимости либо если это строение используется для предпринимательской деятельности. При этом для такого объекта должны выполняться требования, предусмотренные ст. 130 Гражданского кодекса (ГК РФ), то есть хозпостройка должна быть прочно связана с землёй, а её перемещение без несоразмерного ущерба её назначению невозможно. Очевидно, что в силу закона обычные дачные теплицы, построенные без фундамента из сборных конструкций, к недвижимости вообще не относятся, поэтому и регистрировать их не нужно, так как налогообложению такие объекты не подлежат.

Более того, в силу пп. 15 п.1 ст.407 НК РФ не облагаются налогом и те оформленные в собственность капитальные постройки, площадь которых не превышает 50 кв.м., но только в случае, если этот объект не используется для предпринимательства.

Авторы