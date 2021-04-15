Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Сбербанке раскрыли, что произойдёт с банковскими картами в 2025 году

Оказалось, что около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карты, уже просто не забирают "пластик" из отделений.

15 апреля 2021, 09:29

Фото © Pixabay

Пластиковая банковская карта к 2025 году станет раритетом и практически уйдёт с рынка. С таким прогнозом выступил в четверг первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, около 15% клиентов банка, которые дистанционно активировали карты, уже не забирают "пластик" из отделений.

Карта без пластика. Имеет ли смысл соглашаться только на цифровую банковскую карту

Карта без пластика. Имеет ли смысл соглашаться только на цифровую банковскую карту

"Мы считаем, что пластик как вид будет всё больше и больше удаляться, и я думаю, что к 2025 году это будет уже определённый раритет, он уже не будет нужен рынку", — пояснил Ведяхин, выступая в рамках XV Международной конференции "Платёжная индустрия: практика и трансформация после пандемии".

Напомним, что ещё в середине февраля Сбербанк предложил пользователям отказаться от пластиковых карт и полностью перейти на бесконтактные платежи. Для реализации этого в приложении "Сбербанк Онлайн" появилась соответствующая функция. По мнению опрошенных Лайфом экспертов, системы бесконтактных платежей лучше пластика, хотя один недостаток у них всё же есть: здесь описали всё подробнее.

Глава Visa в России предрёк исчезновение пластиковых банковских карт через 10 лет

Глава Visa в России предрёк исчезновение пластиковых банковских карт через 10 лет

Ранее Лайф рассказывал, что в скором времени к системе бесконтактных платежей Apple Pay можно будет привязать карты национальной системы оплаты "Мир".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Посеяли панику": Сбербанк опроверг возможность кражи денег со счетов с помощью записи голоса

10 апреля, 15:51

Усилился контроль за переводами с карт: когда нужно платить налог и за что могут списать средства со счёта

22 марта, 21:40

Мошеннический шиномонтаж. Как обманывают автовладельцев "удалённые" мастера

вчера в 21:40
Life

Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

сегодня в 09:51
Life

В Кремле отреагировали на решение Пентагона отменить проход двух военных кораблей в Чёрное море

сегодня в 09:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1