В Сбербанке раскрыли, что произойдёт с банковскими картами в 2025 году

Пластиковая банковская карта к 2025 году станет раритетом и практически уйдёт с рынка. С таким прогнозом выступил в четверг первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, около 15% клиентов банка, которые дистанционно активировали карты, уже не забирают "пластик" из отделений.

"Мы считаем, что пластик как вид будет всё больше и больше удаляться, и я думаю, что к 2025 году это будет уже определённый раритет, он уже не будет нужен рынку", — пояснил Ведяхин, выступая в рамках XV Международной конференции "Платёжная индустрия: практика и трансформация после пандемии".

Напомним, что ещё в середине февраля Сбербанк предложил пользователям отказаться от пластиковых карт и полностью перейти на бесконтактные платежи. Для реализации этого в приложении "Сбербанк Онлайн" появилась соответствующая функция. По мнению опрошенных Лайфом экспертов, системы бесконтактных платежей лучше пластика, хотя один недостаток у них всё же есть: здесь описали всё подробнее.

Ранее Лайф рассказывал, что в скором времени к системе бесконтактных платежей Apple Pay можно будет привязать карты национальной системы оплаты "Мир".

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