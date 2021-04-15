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В Кремле оценили сообщения СМИ о новых американских санкциях: Дыма без огня не бывает

Дмитрий Песков напомнил, что в случае введения ограничений будет действовать принцип взаимности.

15 апреля 2021, 09:39
<p>Фото © ТАСC / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСC / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о новых возможных санкциях США. Но, по его словам, Москва по-прежнему осуждает любое санкционное давление и напоминает о принципе взаимности, который действует в подобных случаях.

Песков оценил, как новые санкции США могут сказаться на подготовке встречи Путина и Байдена

Песков оценил, как новые санкции США могут сказаться на подготовке встречи Путина и Байдена

"Понятно, что дыма без огня не бывает, речь, скорее всего, идёт о каких-то сливах в американские газеты. Пока ничего не будем комментировать по газетным сообщениям, дождёмся, если какие-то решения будут объявлены официально", — отметил представитель Кремля.

По его словам, Москве не хотелось бы в отношениях с США работать по формуле "шаг вперёд, два назад", однако в случае введения санкций будет действовать принцип взаимности.

WSJ сообщила о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

WSJ сообщила о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции США против России могут привести к высылке десяти дипломатов, внесению в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. Связаны эти ограничения якобы с подозрениями в кибератаках и вмешательстве в выборы со стороны Москвы. По данным же New York Times и Reuters, очередные ограничения могут затронуть суверенный долг РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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