Бортников: В России за два года предотвращены 78 терактов

Российские спецслужбы предотвратили 78 терактов за последние два года. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. По его словам, разгромлено бандподполье на Северном Кавказе, пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций.

"За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращено 129 таких преступлений, среди которых 78 терактов", — проинформировал директор ФСБ.

Напомним, что на днях спецслужбы задержали двух сторонников террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя. Исламисты вели подготовку к нападению с использованием самодельных бомб, а после теракта они планировали транзитом через Украину и Турцию сбежать в Сирию.

А ранее ФСБ задержала в Иванове экстремиста из "Таблиги джамаата"*. Мужчина участвовал в религиозных обрядах объединения и пропагандировал его идеологию.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы