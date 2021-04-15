Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

Возможные санкции США против России не будут способствовать подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"То, что обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что возможная встреча двух лидеров "в ближайшие дни", о которой ранее заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, пройдёт только в рамках саммита по климату, куда был приглашён Путин, так как быстро организовать двустороннюю встречу не удастся. Однако президент России пока не принял окончательного решения по поводу своего участия в мероприятии, подчеркнул представитель Кремля.