Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена
Также российский лидер пока не принял окончательного решения касательно участия в саммите по климату, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей, Pete Marovich / CNP
Возможные санкции США против России не будут способствовать подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"То, что обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков отметил, что возможная встреча двух лидеров "в ближайшие дни", о которой ранее заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, пройдёт только в рамках саммита по климату, куда был приглашён Путин, так как быстро организовать двустороннюю встречу не удастся. Однако президент России пока не принял окончательного решения по поводу своего участия в мероприятии, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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