Мошенники придумали новый способ обмана россиян при бронировании отелей

В преддверии майских праздников всё больше россиян стали сталкиваться с обманами при бронировании отелей. Как рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь, надёжнее всего пользоваться подобными услугами на сайтах самих гостиниц. Однако, как оказалось, это не даёт стопроцентной защиты от злоумышленников, поскольку те научились подделывать практически любые страницы в Интернете.

На подобную уловку чуть не попалась и сама Наталия. По её словам, после бронирования отеля с ней связался мужчина, представившийся владельцем апартаментов. Он предложил ей хорошую скидку, в случае если она отменит бронь. Злоумышленник выслал ей ссылку, с помощью которой Наталия якобы получила бы обратно свои деньги.

"Ссылка, которую они присылают, выглядит абсолютно так же, как личный кабинет, например, на сайте, где вы бронировали. То есть вы не отличите, там прямо работают мошенники. Но так как я скопировала ссылку и вставила её в Интернете, посмотрела, то там, соответственно, можно было прочитать, что это действительно один из способов мошенника выманить ваши деньги", — отметила Ансталь в беседе с телеканалом "Звезда".

Так, в случае перехода по подозрительной ссылке банковская карта осталась бы с нулевым балансом, а деньги ушли бы в руки к мошенникам. Блогер посоветовала осуществлять бронь на сайтах самих гостиниц, однако при этом нужно всё равно быть предельно внимательным.

А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "бонусом от государства". Похожую уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.

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