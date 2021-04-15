"Печальная клоунада": Политолог оценил намерение Кравчука стрелять по "парашютистам с флагами РФ"
По словам эксперта, политик, по всей видимости, морально готов к такому поступку, однако непонятно, хватит ли ему "силы в пальцах".
Леонид Кравчук. Фото © ТАСC / AP / Efrem Lukatsky
Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский в беседе с Лайфом оценил недавнее заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности стрелять по "парашютистам с российскими флагами".
"А что тут удивительного? На Кравчуке лежит вина за разжигание национализма на Украине, ещё когда он был секретарём ЦК, и многое другое. Поэтому позиция его известна. Не знаю, хватит ли ему силы в пальцах, воли и смелости убивать людей, но морально он, видимо, к этому готов", — сказал Черняховский.
Как пояснил политолог, если бы Кравчук сказал, что будет стрелять по людям со Знаменем Победы, это вызвало бы моральную реакцию в обществе, поскольку такой флаг является своего рода святыней. В то же время российский триколор в этом случае не несёт в себе никакой идеологической нагрузки. Эксперт также отметил, что заявление экс-президента Незалежной "ничего нового к его портрету не добавило".
"Они там все в той или иной мере сумасшедшие, и заявлений таких полным-полно можно насобирать. Они, с одной стороны, оболванивают население, а с другой, не вполне адекватная элита не просчитывает даже последствия своих шагов и слов. Это всё печальная клоунада", — резюмировал Черняховский.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук изъявил готовность лично убивать врагов страны. Он подчеркнул, что будет стрелять, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами". При этом экс-лидер Незалежной подчеркнул, что его оружие уже подготовлено — и он пустит его в ход в случае необходимости. Кравчук также показал "ружьё правой руки Гитлера", из которого собрался стрелять по россиянам. Позднее политик объяснил свои слова о готовности стрелять "по парашютистам с флагами РФ". Он предположил, что аналогичного мнения могут придерживаться миллионы украинцев.
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