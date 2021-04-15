Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Печальная клоунада": Политолог оценил намерение Кравчука стрелять по "парашютистам с флагами РФ"

По словам эксперта, политик, по всей видимости, морально готов к такому поступку, однако непонятно, хватит ли ему "силы в пальцах".

15 апреля 2021, 11:03
<p>Леонид Кравчук. Фото © ТАСC / AP / Efrem Lukatsky</p>

Леонид Кравчук. Фото © ТАСC / AP / Efrem Lukatsky

Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский в беседе с Лайфом оценил недавнее заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности стрелять по "парашютистам с российскими флагами".

"А что тут удивительного? На Кравчуке лежит вина за разжигание национализма на Украине, ещё когда он был секретарём ЦК, и многое другое. Поэтому позиция его известна. Не знаю, хватит ли ему силы в пальцах, воли и смелости убивать людей, но морально он, видимо, к этому готов", — сказал Черняховский.

Вслед за Кравчуком Ляшко похвастался "начищенным стволом" на случай войны

Вслед за Кравчуком Ляшко похвастался "начищенным стволом" на случай войны

Как пояснил политолог, если бы Кравчук сказал, что будет стрелять по людям со Знаменем Победы, это вызвало бы моральную реакцию в обществе, поскольку такой флаг является своего рода святыней. В то же время российский триколор в этом случае не несёт в себе никакой идеологической нагрузки. Эксперт также отметил, что заявление экс-президента Незалежной "ничего нового к его портрету не добавило".

"Они там все в той или иной мере сумасшедшие, и заявлений таких полным-полно можно насобирать. Они, с одной стороны, оболванивают население, а с другой, не вполне адекватная элита не просчитывает даже последствия своих шагов и слов. Это всё печальная клоунада", — резюмировал Черняховский.

"Наш верный вечный друг": Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу

"Наш верный вечный друг": Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук изъявил готовность лично убивать врагов страны. Он подчеркнул, что будет стрелять, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами". При этом экс-лидер Незалежной подчеркнул, что его оружие уже подготовлено — и он пустит его в ход в случае необходимости. Кравчук также показал "ружьё правой руки Гитлера", из которого собрался стрелять по россиянам. Позднее политик объяснил свои слова о готовности стрелять "по парашютистам с флагами РФ". Он предположил, что аналогичного мнения могут придерживаться миллионы украинцев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1