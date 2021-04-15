Мишустин продлил использование средств ФПО для выплат туристам за отменённые из-за пандемии туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил возможность использования средств фондов персональной ответственности (ФПО) до конца 2021 года для выплат туристам за отменённые из-за пандемии коронавируса туры. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении правительства.

Согласно установленным правилам, туроператоры в сфере выездного туризма обязаны каждый год делать взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер их зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года, отметили в кабмине. Однако в 2020 году правительство освободило туроператоров от таких взносов. Теперь эта мера поддержки продлена и на 2021 год.

Кроме того, в этом году продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров с целью возврата денег туристам за отменённые зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта прошлого года включительно. При этом уточняется, что ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращённом объёме, а именно 0,25% вместо 1% от общей цены турпродукта.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. Как стало известно, вернуть деньги за сгоревшие путёвки россияне смогут только через суд. По словам экспертов, сейчас туроператоры просто не могут исполнить свои обязательства, поэтому большинство граждан соглашаются на перенос путешествий на более поздние даты.

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