Актёр Дмитрий Певцов предложил вернуть "пятилетки"

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил с инициативой вернуть советские пятилетки, чтобы дать людям уверенность в своём будущем и избежать кризисов.

"Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке... Надо вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, облегчив жизнь людей", — считает артист.

По его мнению, возврат страны к пятилеткам — это шанс на то, что "Россия будет двигаться в авангарде, а не в обозе мировой экономики", и на то, что россияне смогут с уверенностью планировать свою жизнь.

А ранее Певцов предложил отменить пенсионную реформу и вернуть для россиян прежний возраст выхода на пенсию, поскольку сейчас большинство граждан "не сможет пожить в своё удовольствие и понянчиться с внуками".

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