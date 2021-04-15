В Петербурге может пройти хоккейный матч на льду Невы с участием мировых звёзд

В Санкт-Петербурге в конце 2021 года может состояться хоккейный матч на льду реки Невы, в котором примут участие мировые звёзды. Об этом рассказал президент ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора города Григорий Путинцев.

"Совместно с Вячеславом Фетисовым обсуждаем возможность проведения хоккейного матча на льду Невы", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Он уточнил, что, если проект получит поддержку, Фетисов пригласит для участия мировых звёзд хоккея. Также будет подготовлен большой фестиваль, в рамках которого горожан ближе познакомят с экологическим электротранспортом.

Целью мероприятия станет привлечение внимания к экологическим проблемам Земли и демонстрация готовности России и Санкт-Петербурга к участию в деле сохранения планеты, добавил Путинцев.

Ранее Лайф рассказывал, что Вячеслав Фетисов примет участие в открытии мотосезона в Петербурге. Он вместе с мотоциклистами высадит вечнозелёные деревья для создания мотоциклетной аллеи.

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