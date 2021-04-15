Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Петербурге может пройти хоккейный матч на льду Невы с участием мировых звёзд

Его целью будет привлечение внимания к экологическим проблемам Земли и готовность участия города в деле сохранения планеты.

15 апреля 2021, 11:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге в конце 2021 года может состояться хоккейный матч на льду реки Невы, в котором примут участие мировые звёзды. Об этом рассказал президент ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора города Григорий Путинцев.

"Совместно с Вячеславом Фетисовым обсуждаем возможность проведения хоккейного матча на льду Невы", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Лётчики залили каток на борту "Руслана" и сыграли в хоккей прямо в небе — видео

Лётчики залили каток на борту "Руслана" и сыграли в хоккей прямо в небе — видео

Он уточнил, что, если проект получит поддержку, Фетисов пригласит для участия мировых звёзд хоккея. Также будет подготовлен большой фестиваль, в рамках которого горожан ближе познакомят с экологическим электротранспортом.

Целью мероприятия станет привлечение внимания к экологическим проблемам Земли и демонстрация готовности России и Санкт-Петербурга к участию в деле сохранения планеты, добавил Путинцев.

Петербургские власти рассказали о судьбе легендарного блошиного рынка на Удельной

Петербургские власти рассказали о судьбе легендарного блошиного рынка на Удельной

Ранее Лайф рассказывал, что Вячеслав Фетисов примет участие в открытии мотосезона в Петербурге. Он вместе с мотоциклистами высадит вечнозелёные деревья для создания мотоциклетной аллеи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1