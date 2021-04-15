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Помощник Байдена подтвердил, что США сегодня объявят о "пропорциональных мерах" против России

Речь может идти как о высылке дипломатов, так и о санкциях против суверенного госдолга. Очередной повод — подозрения в приписываемых Москве кибератаках и вмешательстве в выборы.

15 апреля 2021, 11:58

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Президент США Джо Байден объявит о "пропорциональных мерах" в отношении России. Об этом сообщила корреспондент CNN Кэйтлен Коллинс со ссылкой на помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

"То, о чём президент Байден объявит сегодня, — это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая ответ на кибератаки и вмешательство в выборы",  заявил Салливан в интервью CNN.

Напомним, что перспектива новых американских санкций нависла над Россией на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

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Американские СМИ приводят два санкционных сценария, которые могут быть реализованы в отношении России на этот раз. По данным Bloomberg, речь идёт о высылке десяти дипломатов, внесении в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. The New York Times, в свою очередь, полагает, что США введут санкции против суверенного долга России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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