Помощник Байдена подтвердил, что США сегодня объявят о "пропорциональных мерах" против России
Речь может идти как о высылке дипломатов, так и о санкциях против суверенного госдолга. Очередной повод — подозрения в приписываемых Москве кибератаках и вмешательстве в выборы.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Президент США Джо Байден объявит о "пропорциональных мерах" в отношении России. Об этом сообщила корреспондент CNN Кэйтлен Коллинс со ссылкой на помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
"What President Biden is going to announce today, we believe, are proportionate measures to defend American interests in response to harmful Russian actions, including cyber intrusions and election interference," Jake Sullivan says. Makes case for having an in-person summit.— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 15, 2021
"То, о чём президент Байден объявит сегодня, — это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая ответ на кибератаки и вмешательство в выборы", — заявил Салливан в интервью CNN.
Напомним, что перспектива новых американских санкций нависла над Россией на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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Американские СМИ приводят два санкционных сценария, которые могут быть реализованы в отношении России на этот раз. По данным Bloomberg, речь идёт о высылке десяти дипломатов, внесении в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. The New York Times, в свою очередь, полагает, что США введут санкции против суверенного долга России.
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