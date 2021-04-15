"Стоим уже четыре часа": Десятки москвичей выстроились в огромную очередь у офиса Turkish Airlines. Видео © LIFE

У офиса Turkish Airlines в Москве на Валовой улице сотни людей выстроились в огромную очередь, чтобы сдать или обменять авиабилет в Турцию. Кто-то стоит в ожидании час, а кто-то — все четыре. Многих заложников ситуации интересуют трансферные рейсы, например такие, как Москва — Стамбул — Шарм-эль-Шейх.

"Мы с подругами стоим уже четыре часа. Всей компанией собирались на отдых в Египет — в Шарм-эль-Шейх. С 29 апреля по 10 мая путёвка у нас. И вот нам отменили рейс, поэтому мы пытаемся сейчас обменять билеты на другие даты. Всё-таки попытаемся улететь, хочется к морю на отдых. Мы готовы стоять до победного", — отметила собеседница Лайфа.

В само здание офиса в целях безопасности впускают по несколько человек. Вероятно, вместить всех желающих не удастся. Что касается запросов граждан в соцсетях Turkish Airlines, то пока представители авиакомпании не дают никаких ответов гражданам.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, у которой население почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

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