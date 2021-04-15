Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"США идут на обострение": Политолог усомнился, что встреча Путина и Байдена состоится при условии новых санкций

Собеседник Лайфа отметил, что, если ограничения коснутся суверенного долга, "зеркальный" ответ России перейдёт в военно-политическую плоскость. Тут уж будет не до встреч.

15 апреля 2021, 10:43

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов оценил готовность США ввести санкции против суверенного долга России. По крайней мере, об этом сообщают источники газеты The New York Times.

СМИ: Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга

СМИ: Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга

По словам собеседника Лайфа, пока такие обсуждения в американском руководстве кардинальной угрозы для России не представляют, однако негативное влияние на финансово-экономические рейтинги нашей страны будет ощутимым.

"Это коснётся и инвестиционной привлекательности, потому что тем самым Штаты фактически объявили финансово-экономическую войну. Штаты пошли в стык, на обострение и дальше от них можно ожидать чего угодно. Это, мягко говоря, недружественная акция", — рассуждает политолог.

Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

Шатилов объясняет, что в этом случае России вряд ли удастся ответить Вашингтону симметрично, но зато мы можем ответить в военно-политическом смысле, поскольку такого рода выпады нельзя оставлять без ответа.

"Не знаю, насколько теперь есть смысл встречаться с Байденом, ведь всё может ограничиться декларативными заявлениями, а конкретные политические переговоры могут идти и по закрытым каналам, что гораздо более эффективно. И вообще Байден не та фигура, с которой надо о чём-то договариваться", — считает собеседник Лайфа.

WSJ сообщила о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

WSJ сообщила о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

К слову, агентство Bloomberg ранее сообщало, что новые санкции США против России могут привести к высылке десяти дипломатов, внесению в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. Связаны эти ограничения с подозрениями в приписываемых Москве кибератаках и вмешательстве в выборы со стороны России.

Напомним, что перспектива новых американских санкций нависла над Россией на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

сегодня в 09:51

Некоторые страны ЕС внесли свои предложения по новым санкциям из-за ареста Навального

19 февраля, 14:20

"Печальная клоунада": Политолог оценил намерение Кравчука стрелять по "парашютистам с флагами РФ"

сегодня в 11:03

Актёр Дмитрий Певцов предложил вернуть "пятилетки"

сегодня в 11:24

Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России

сегодня в 11:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1