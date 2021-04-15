"США идут на обострение": Политолог усомнился, что встреча Путина и Байдена состоится при условии новых санкций

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов оценил готовность США ввести санкции против суверенного долга России. По крайней мере, об этом сообщают источники газеты The New York Times.

По словам собеседника Лайфа, пока такие обсуждения в американском руководстве кардинальной угрозы для России не представляют, однако негативное влияние на финансово-экономические рейтинги нашей страны будет ощутимым.

"Это коснётся и инвестиционной привлекательности, потому что тем самым Штаты фактически объявили финансово-экономическую войну. Штаты пошли в стык, на обострение и дальше от них можно ожидать чего угодно. Это, мягко говоря, недружественная акция", — рассуждает политолог.

Шатилов объясняет, что в этом случае России вряд ли удастся ответить Вашингтону симметрично, но зато мы можем ответить в военно-политическом смысле, поскольку такого рода выпады нельзя оставлять без ответа.

"Не знаю, насколько теперь есть смысл встречаться с Байденом, ведь всё может ограничиться декларативными заявлениями, а конкретные политические переговоры могут идти и по закрытым каналам, что гораздо более эффективно. И вообще Байден не та фигура, с которой надо о чём-то договариваться", — считает собеседник Лайфа.

К слову, агентство Bloomberg ранее сообщало, что новые санкции США против России могут привести к высылке десяти дипломатов, внесению в чёрный список 12 человек и около 20 организаций. Связаны эти ограничения с подозрениями в приписываемых Москве кибератаках и вмешательстве в выборы со стороны России.

Напомним, что перспектива новых американских санкций нависла над Россией на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

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