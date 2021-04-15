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Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его заместителей и помощника

Градоначальник отметил, что сам написал о происходящем, чтобы "никакие паблики не искажали данную информацию".

15 апреля 2021, 10:33
<p>Мэр Геленджика Алексей Богодистов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAdRZMzqPSQ/?igshid=1e1kw9nrm2znz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexeybogodistov</a></p>

Мэр Геленджика Алексей Богодистов. Фото © Instagram / alexeybogodistov

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в кабинетах двух его заместителей и одного помощника сотрудниками ОБЭП проводятся обыски. По словам градоначальника, об этом он сам узнал по дороге на совещание в администрацию.

"По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника", — написал Богодистов в своём телеграм-канале.

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Публикуя информацию об обысках, мэр Геленджика отметил, что делает это для того, чтобы "никакие паблики не искажали данную информацию".

Ранее Лайф писал, что мэр Майкопа Андрей Гетманов был задержан по подозрению в вымогательстве. Ему предъявили обвинение и арестовали. По версии следствия, чиновник угрожал расправой местному предпринимателю, чтобы тот согласился на невыгодную для себя земельную сделку. Также чуть позже Гетманова заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Так, уголовные дела были объединены в одно производство, расследование продолжается.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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