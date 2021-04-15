Академик рассказал о случаях хронического ковида

Академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о случаях, когда пациент переносил коронавирус два или три раза, соответственно, это заболевание может протекать в хронической форме.

"Хроническое течение CoViD... Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные", — цитирует Чучалина РИА "Новости".

Академик обратил внимание, что чаще всего заболевают повторно пациенты в постковидном периоде и с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови).

Ранее стало известно о редком случае на Украине — житель Незалежной четыре раза заражался ковидом и четыре раза ему удалось излечиться. Как рассказал врач харьковской больницы, из-за сопутствующих заболеваний организм пациента не вырабатывал иммунитет к вирусу.



Авторы