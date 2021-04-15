Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер Эллей получил четыре года колонии. Видео © Хамовнический суд Москвы

Суд приговорил рэпера Эльмина Гулиева (Эллея) к четырём годам колонии общего режима за ДТП в сентябре прошлого года, когда он сбил пешеходов в центре Москвы. Ранее прокурор запросил для него четыре года и четыре месяца тюрьмы.

Напомним, что ДТП произошло на улице Остоженке 21 сентября 2020 года. Легковой автомобиль Infiniti на тротуаре протаранил трёх человек. Момент аварии попал на видео. Обошлось без жертв, но три человека пострадали: у них травмы позвоночника и головы, переломы рёбер, ног и таза, у одной из женщин ампутация лодыжки.

Владельцем и водителем Infiniti оказался начинающий певец Эллей (под таким псевдонимом он выступает). Музыкант рассказал Лайфу, что проехал на красный сигнал светофора, "переходящий в зелёный".

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