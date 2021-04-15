Срезали дверь болгаркой: в Алтайском крае омоновцы по ошибке вломились в квартиру к женщине с двумя детьми

Следователи проверяют данные о том, что в Алтайском крае ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры местной жительницы и напугал её детей. Об этом РИА "Новости" сообщили в СУ СК РФ по региону.

Информация об инциденте ранее появилась в соцсетях. Отмечается, что в квартиру жительницы Заринска позвонили омоновцы и потребовали открыть дверь для обыска. Однако женщина отказалась сделать это, поскольку дома в этот момент находились двое её детей, и вызвала местную полицию. Силовики же срезали дверь болгаркой, ворвались в жильё и испугали малышей.

Как оказалось, женщина, ордер на обыск квартиры которой был на руках у силовиков, уже семь лет не живёт по этому адресу. Узнав об этом, сотрудники ОМОН просто ушли, вызвав тем самым негодование горожан.

"Мы проводим предварительную проверку по данному факту, по результатам которой примем законное решение", — заявили агентству в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

А ранее на Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента. Мужчина был настолько недоволен обслуживанием, что даже грозился прострелить гостье ногу.

Авторы