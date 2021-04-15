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Украинский посол потребовал от Запада статуса ядерной державы

Дипломат Андрей Мельник в эфире немецкой радиостанции с раздражением заметил, что не понимает страха Берлина перед русскими.

15 апреля 2021, 10:14
<p>Фото © Pierre Crom / Getty Images</p>

Фото © Pierre Crom / Getty Images

Посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал западные страны либо поскорее принять Незалежную в Североатлантический альянс, либо вернуть ей статус ядерной державы. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

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Отвечая на вопрос ведущего о том, не будет ли вступление в НАТО выглядеть провокацией против Москвы, Мельник с недоумением заявил, что не разделяет "немецкого страха против русских".

"Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остаётся только один вариант: вооружиться и снова подумать о ядерном статусе. Как ещё мы можем гарантировать свою защиту?" — рассудил дипломат.

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К слову, ранее министр обороны Украины обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в Крыму. В Киеве считают, что само присутствие таких боеприпасов на полуострове может вызвать "целый ряд сложных политических, юридических и моральных проблем", а потому мировое сообщество якобы обязано срочно вмешаться в ситуацию.

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На днях и президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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