Украинский посол потребовал от Запада статуса ядерной державы
Дипломат Андрей Мельник в эфире немецкой радиостанции с раздражением заметил, что не понимает страха Берлина перед русскими.
Фото © Pierre Crom / Getty Images
Посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал западные страны либо поскорее принять Незалежную в Североатлантический альянс, либо вернуть ей статус ядерной державы. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Отвечая на вопрос ведущего о том, не будет ли вступление в НАТО выглядеть провокацией против Москвы, Мельник с недоумением заявил, что не разделяет "немецкого страха против русских".
"Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остаётся только один вариант: вооружиться и снова подумать о ядерном статусе. Как ещё мы можем гарантировать свою защиту?" — рассудил дипломат.
К слову, ранее министр обороны Украины обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в Крыму. В Киеве считают, что само присутствие таких боеприпасов на полуострове может вызвать "целый ряд сложных политических, юридических и моральных проблем", а потому мировое сообщество якобы обязано срочно вмешаться в ситуацию.
На днях и президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.
Лента новостей
"Знает только продюсер": Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска"
сегодня в 10:12
"Силы никакой нет": Шаман призвала олимпийских спортсменов не полагаться на оберег на экипировке
сегодня в 10:10
Букингемский дворец показал ранее не опубликованное фото принца Филиппа с правнуками
сегодня в 10:00
Выбор редакции
"Печальная клоунада": Политолог оценил намерение Кравчука стрелять по "парашютистам с флагами РФ"
В Германии предупредили, что Киев может принять усиление контингента США за сигнал к войне с Россией
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных санкциях США против госдолга России
Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России
Россия может достроить "Северный поток — 2" уже этим летом
Комментариев: 0