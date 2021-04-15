"Знает только продюсер": Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска"
На протяжении нескольких месяцев судьи и телезрители уверены, что юморист скрывается под костюмом Неваляшки.
Фото © Instagram / galtsev_yuriy / Телеканал НТВ
В треш-шоу "Маска" осталось всего шесть участников, а это значит, что разговоры по поводу того, кто же из знаменитостей замаскирован в том или ином костюме, становятся всё горячее. Так, например, неоднократно среди судей проекта ходил слух, что в маске Неваляшки может выступать юморист Юрий Гальцев.
К слову, жаркие дебаты насчёт кандидатуры Гальцева разгорелись и во время вечеринки в доме у Филиппа Киркорова. В том, что Неваляшку играет юморист, в частности, настаивал телеведущий Андрей Малахов. В свою очередь сам Гальцев решил отреагировать на разговоры вокруг его персоны.
"Кто в чёрном ящике? Какую шкатулку выбрать? Кто Неваляшка? Какое вино лучше? Это четыре вопроса, сотворённые мирозданием, ответ на которые знает только продюсер телеканала", — написал он на своей странице в "Инстаграме".
Между тем поклонники юмориста в комментариях отметили, что именно Гальцев прячется под маской детской игрушки. "Конечно, там Гальцев, только глухой не услышит", "И так всё понятно, что это вы!" — написали фанаты. Впрочем, сам шоумен оставил предположения подписчиков без ответа.
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Напомним, в минувшем выпуске шоу "Маска" был разоблачён Белый Орёл. Им оказался певец Марк Тишман, который исполнял песни разными голосами.
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