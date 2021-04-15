Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео
31-летний Илья Белецкий одним из первых вошёл в горящее здание и стал выводить людей, однако сам получил несовместимые с жизнью травмы.
В Петербурге проводили в последний путь пожарного, погибшего на Невской мануфактуре. Видео © LIFE
Сегодня, 15 апреля, в Санкт-Петербурге проходят похороны сотрудника МЧС Ильи Белецкого, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре. Родственники, коллеги и друзья огнеборца проводили его в последний путь под звуки пожарных сирен.
Командиру отделения 64-й ПСЧ Илье Белецкому был всего 31 год. Он одним из первых вошёл в горящее здание и стал выводить людей. В течение целого дня пожарного разыскивали, вечером 12 апреля тело Ильи нашли — во время борьбы с огнём мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Как уже ранее писал Лайф, Владимир Путин наградил Илью Белецкого орденом Мужества посмертно. Кроме того, орден получили ещё два спасателя, которые сейчас находятся в больнице.
К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать
Напомним, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его удалось быстро потушить, а вот сама мануфактура горела более суток.
Лента новостей
Выбор редакции
Разбил витрины киосков и напал на настоятеля: неадекватный мужчина устроил погром в Андреевском соборе в Петербурге
Была снята с учёта: в полиции рассказали об уральской семье, в которой погибли пятеро детей
Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его заместителей и помощника
Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России
Россия может достроить "Северный поток — 2" уже этим летом
Комментариев: 0