Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео

Сегодня, 15 апреля, в Санкт-Петербурге проходят похороны сотрудника МЧС Ильи Белецкого, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре. Родственники, коллеги и друзья огнеборца проводили его в последний путь под звуки пожарных сирен.

Командиру отделения 64-й ПСЧ Илье Белецкому был всего 31 год. Он одним из первых вошёл в горящее здание и стал выводить людей. В течение целого дня пожарного разыскивали, вечером 12 апреля тело Ильи нашли — во время борьбы с огнём мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Как уже ранее писал Лайф, Владимир Путин наградил Илью Белецкого орденом Мужества посмертно. Кроме того, орден получили ещё два спасателя, которые сейчас находятся в больнице.