Россиянка купила банку горошка и нашла в ней существо, напоминающее ящерицу или крокодила
Неожиданный ингредиент женщина заметила в последний момент, после чего обратилась с заявлением в магазин, представительство фирмы и Роспотребнадзор.
Жительница Екатеринбурга купила в магазине банку консервированного горошка и нашла в ней неизвестное существо. По её словам, внешне оно напоминало ящерицу или крокодила, сообщает E1.ru.
"Я уже успела попробовать горох. Съела почти всё и нашла этот "сюрприз" на самом дне банки", — сказала она.
После этого россиянка обратилась с заявлением в магазин, представительство фирмы и Роспотребнадзор.
В местном зоопарке уточнили, что найденное животное всё же не является крокодилом, потому что он выглядит иначе. Существо там назвали "какой-то ящерицей". Точно определить родовую принадлежность по такому состоянию тела невозможно, отметили в зоопарке.
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