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Россиянка купила банку горошка и нашла в ней существо, напоминающее ящерицу или крокодила

Неожиданный ингредиент женщина заметила в последний момент, после чего обратилась с заявлением в магазин, представительство фирмы и Роспотребнадзор.

15 апреля 2021, 10:28
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69867338.html?imageViewer=ivRecord" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

Фото © E1.ru

Жительница Екатеринбурга купила в магазине банку консервированного горошка и нашла в ней неизвестное существо. По её словам, внешне оно напоминало ящерицу или крокодила, сообщает E1.ru.

"Я уже успела попробовать горох. Съела почти всё и нашла этот "сюрприз" на самом дне банки", — сказала она.

После этого россиянка обратилась с заявлением в магазин, представительство фирмы и Роспотребнадзор.

Фото © E1.ru

Фото © E1.ru

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В местном зоопарке уточнили, что найденное животное всё же не является крокодилом, потому что он выглядит иначе. Существо там назвали "какой-то ящерицей". Точно определить родовую принадлежность по такому состоянию тела невозможно, отметили в зоопарке.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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