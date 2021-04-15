Россиянка купила банку горошка и нашла в ней существо, напоминающее ящерицу или крокодила

Жительница Екатеринбурга купила в магазине банку консервированного горошка и нашла в ней неизвестное существо. По её словам, внешне оно напоминало ящерицу или крокодила, сообщает E1.ru.

"Я уже успела попробовать горох. Съела почти всё и нашла этот "сюрприз" на самом дне банки", — сказала она.

После этого россиянка обратилась с заявлением в магазин, представительство фирмы и Роспотребнадзор.

В местном зоопарке уточнили, что найденное животное всё же не является крокодилом, потому что он выглядит иначе. Существо там назвали "какой-то ящерицей". Точно определить родовую принадлежность по такому состоянию тела невозможно, отметили в зоопарке.

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