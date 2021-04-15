Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным

Президент США уверяет, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Россией, преодолению напряжённости в отношениях.

15 апреля 2021, 20:59
<p>Фото © пресс-служба Белого дома</p>

Фото © пресс-служба Белого дома

Лидер США Джо Байден заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был уважительным и откровенным. Об этом он сказал, выступая с обращением к прессе по поводу политики США в отношении РФ.

"Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной", — сказал Байден.

Президент США заверил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Россией. Штаты, по его словам, хотели бы преодолеть напряжённость в отношениях между двумя странами.

Минюст США начал искать слабые места в поставках российских компаний

Минюст США начал искать слабые места в поставках российских компаний

Вместе с тем, как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Сложный вопрос": Байден допустил возможность новых санкций против "Северного потока – 2"

сегодня в 21:07

Любовь или хайп: что скрывается за свадьбой основателя "Дневника хача" и внучки экс-президента Узбекистана

сегодня в 21:40

"Не можем оставаться в прихожей": Зеленский призвал впустить Украину в НАТО и ЕС

сегодня в 21:58

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

сегодня в 21:55

Генсек Совета Европы: Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение

сегодня в 21:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1