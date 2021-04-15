Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным
Президент США уверяет, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Россией, преодолению напряжённости в отношениях.
Фото © пресс-служба Белого дома
Лидер США Джо Байден заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был уважительным и откровенным. Об этом он сказал, выступая с обращением к прессе по поводу политики США в отношении РФ.
"Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной", — сказал Байден.
Президент США заверил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Россией. Штаты, по его словам, хотели бы преодолеть напряжённость в отношениях между двумя странами.
Вместе с тем, как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
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