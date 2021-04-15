Российский врач впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов

Главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов. Об этом сообщил его представитель.

"Решение об избрании российского специалиста — впервые в истории организации — было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно. Сегодня оно официально утверждено на общем собрании старейшей и самой престижной хирургической организации в мире", — заявил собеседник РИА "Новости".

Как отметили опрошенные агентством врачи, это событие является подтверждением того, что Россия остаётся в мировой хирургической команде.

"Это очень приятно, что в международном сообществе такого уровня есть российский хирург. Важно, что Россия остаётся в мировой хирургической команде, и для нас это признание", — сказал главный внештатный хирург Минздрава РФ, директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили, отметив, что Хатьков — известный специалист и является одним из крупнейших хирургов в Европе, которые делают малотравматические операции.

Главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ радиологии имени Герцена Андрей Каприн, в свою очередь, указал, что сам факт вхождения любых российских учёных в подобные организации является крайне важным для науки и медицины страны в целом.

"Это большая заслуга этого человека. Игорь Евгеньевич абсолютно это заслужил. Он труженик и человек, который очень много делает, в том числе для онкологической службы", — добавил Каприн.

Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году. Она является старейшей и самой престижной хирургической организацией в США. В неё входят наиболее выдающиеся хирурги страны, а также ведущие хирурги со всего мира.

Игорь Хатьков — выпускник Саратовского государственного медицинского института, онколог и хирург, автор более чем 290 научных работ и нескольких монографий. Первым в России он выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию и при этом имеет солидный опыт подобных операций, которые считаются одними из самых трудновыполнимых. Хатьков удостоен целого ряда почётных наград и премий, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, премия Правительства РФ в области науки и техники, а также награды международных ассоциаций.

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