Учёный рассказал, у кого заражение коронавирусом может стать хроническим
Такое встречается и в России, но крайне редко. Задокументированных же случаев единицы.
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Коронавирусная инфекция действительно может стать хронической для человека, это происходит при сильно ослабленном иммунитете. Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.
"Такие случаи есть, и это обычно бывает у людей с сильно ослабленным иммунитетом, если у них какое-то иммунодефицитное состояние, то есть их иммунитет недостаточен для того, чтобы снизить вирусную нагрузку и побороть это заболевание", — объяснил Чумаков в интервью URA.RU.
Он отметил, что переход коронавируса в хроническую стадию заставляет его мутировать. Как следствие — возникают новые штаммы ковида внутри одного организма.
"Поскольку он всё время реплицирует, возникают ошибки репликации и случайные мутации. Потом отбираются из этих мутаций такие варианты вируса, которые наиболее приспособлены к данному пациенту", — пояснил академик.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у них нет точных данных об эффективности каждой из существующих антиковидных вакцин против новых штаммов вируса. Поэтому, несмотря на наличие прививки, лучше соблюдать защитные меры.
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