Учёный рассказал, у кого заражение коронавирусом может стать хроническим

Коронавирусная инфекция действительно может стать хронической для человека, это происходит при сильно ослабленном иммунитете. Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

"Такие случаи есть, и это обычно бывает у людей с сильно ослабленным иммунитетом, если у них какое-то иммунодефицитное состояние, то есть их иммунитет недостаточен для того, чтобы снизить вирусную нагрузку и побороть это заболевание", — объяснил Чумаков в интервью URA.RU.

Он отметил, что переход коронавируса в хроническую стадию заставляет его мутировать. Как следствие — возникают новые штаммы ковида внутри одного организма.

"Поскольку он всё время реплицирует, возникают ошибки репликации и случайные мутации. Потом отбираются из этих мутаций такие варианты вируса, которые наиболее приспособлены к данному пациенту", — пояснил академик.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у них нет точных данных об эффективности каждой из существующих антиковидных вакцин против новых штаммов вируса. Поэтому, несмотря на наличие прививки, лучше соблюдать защитные меры.

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