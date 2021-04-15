"С какой бы стороны его скинуть": В Москве пьяный мужчина уснул на крыше чужого автомобиля — видео

В Москве пьяный мужчина уснул на крыше чужого автомобиля. Видео © LIFE

Житель Москвы утром выглянул в окно и обнаружил, что на крыше его автомобиля спит неизвестный. Тому было явно холодно, но он повёл себя достойно: даже разулся. Случилось это на улице Россошанской. В распоряжении Лайфа появилось видео необычного инцидента.

"Думаю, с какой бы стороны его скинуть", — пошутил владелец транспортного средства.

Фото © LIFE

В итоге он вызвал полицейских, которые и разбудили мужчину. Тот оказался пьян, представился Сергеичем. Под весом мужчины крыша автомобиля оказалась продавлена. Его забрали в полицию для разбирательств. В отделе Сергеич пообещал возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что под Красноярском компания пьяных парней ворвалась в больницу и избила врача.

Авторы