"С какой бы стороны его скинуть": В Москве пьяный мужчина уснул на крыше чужого автомобиля — видео
Хозяин авто решил не тревожить сон неизвестного — доверил это полиции. Стражам порядка виновник инцидента представился Сергеичем.
В Москве пьяный мужчина уснул на крыше чужого автомобиля. Видео © LIFE
Житель Москвы утром выглянул в окно и обнаружил, что на крыше его автомобиля спит неизвестный. Тому было явно холодно, но он повёл себя достойно: даже разулся. Случилось это на улице Россошанской. В распоряжении Лайфа появилось видео необычного инцидента.
"Думаю, с какой бы стороны его скинуть", — пошутил владелец транспортного средства.
Фото © LIFE
В итоге он вызвал полицейских, которые и разбудили мужчину. Тот оказался пьян, представился Сергеичем. Под весом мужчины крыша автомобиля оказалась продавлена. Его забрали в полицию для разбирательств. В отделе Сергеич пообещал возместить ущерб.
Ранее сообщалось, что под Красноярском компания пьяных парней ворвалась в больницу и избила врача.
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