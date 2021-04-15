Шойгу заявил о завершении основных преобразований в армии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооружённых силах РФ завершены. В результате сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях.

"На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооружённые силы приведены к трёхвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", — отметил глава Минобороны РФ в интервью "Российской газете".

Шойгу отметил, что кроме самодостаточных группировок войск созданы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Также появился новый вид вооружённых сил — Воздушно-космические силы.

"Создано оперативное командование в дальней оперативной зоне, которое осуществляет управление кораблями, выполняющими задачи в Средиземном море", — добавил министр.

По мнению Шойгу, на сегодня российские Вооружённые силы отвечают всем требованиям к самым передовым армиям мира. Они стали современными, мобильными, компактными и боеспособными.

Лайф рассказывал, что в России ранее началась проверка боеготовности Вооружённых сил РФ — войска вышли на полигоны для учений. Всего в течение месяца состоится 4048 манёвров.

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