Оперштаб подтвердил приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", — говорится в сообщении штаба.

Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Таким образом в оперштабе подтвердили ранее появившуюся информацию о таких мерах, поступившую от Росавиации. Тогда отмечалось, что речь идёт о приостановке регулярного и нерегулярного пассажирского авиасообщения между РФ и Великобританией.