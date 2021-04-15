Оперштаб подтвердил приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
Ограничения действуют с декабря 2020 года, они уже продлевались. Приостановлены регулярные и нерегулярные пассажирские авиарейсы.
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Российский оперативный штаб подтвердил, что принято решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией. Новым сроком установлено 1 июня.
"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", — говорится в сообщении штаба.
Таким образом в оперштабе подтвердили ранее появившуюся информацию о таких мерах, поступившую от Росавиации. Тогда отмечалось, что речь идёт о приостановке регулярного и нерегулярного пассажирского авиасообщения между РФ и Великобританией.
Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за выявления в Британии мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались, в последний раз 16 марта.
Напомним, мутировавшая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. Выяснилось, что он распространяется с большей скоростью, чем обычный. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России. В нашу страну "мутант" попал ещё 21 декабря, носителем "суперзаразной" разновидности ковида оказался москвич, который работает в Лондоне. К апрелю в России было выявлено уже более 80 образцов "британского" штамма.
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