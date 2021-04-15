В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести двусторонний саммит всё ещё в силе

Приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину о проведении двустороннего саммита остаётся в силе после введённых Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Приглашение остаётся в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперёд и дальнейшим продвижением в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений", — сказала Псаки, комментируя слова своего российского коллеги Дмитрия Пескова, который заявил, что новые санкции не поспособствуют встрече двух лидеров.

Пресс-секретарь также отметила, что частью цели США является установление стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Она подчеркнула, что диалог между странами продолжает "оставаться сложным", в нём "присутствуют конфронтационные компоненты". По словам Псаки, Вашингтон будет "обеспечивать последствия, когда это будет оправданно, и не будет сдерживаться". Предложение Байдена об обсуждении сфер, по которым достигнуто взаимное согласие, свидетельствует о том, что США считают возможной совместную работу, отметила она.

Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций — США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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