Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести двусторонний саммит всё ещё в силе

США продолжают надеяться на развитие российско-американских отношений стабильным и предсказуемым образом.

15 апреля 2021, 18:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину о проведении двустороннего саммита остаётся в силе после введённых Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Приглашение остаётся в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперёд и дальнейшим продвижением в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений", — сказала Псаки, комментируя слова своего российского коллеги Дмитрия Пескова, который заявил, что новые санкции не поспособствуют встрече двух лидеров.

Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

Песков: Возможные санкции США против РФ не поспособствуют встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь также отметила, что частью цели США является установление стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Она подчеркнула, что диалог между странами продолжает "оставаться сложным", в нём "присутствуют конфронтационные компоненты". По словам Псаки, Вашингтон будет "обеспечивать последствия, когда это будет оправданно, и не будет сдерживаться". Предложение Байдена об обсуждении сфер, по которым достигнуто взаимное согласие, свидетельствует о том, что США считают возможной совместную работу, отметила она.

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций — США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1