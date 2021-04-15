МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Москва неотвратимо отреагирует на новые американские санкции в отношении 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединённых Штатах Америки", — указала дипломат.

Отметим, что новые санкции США против России были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Американские СМИ приводили два санкционных сценария, которые могут быть реализованы в отношении России на этот раз. Именно Bloomberg написал, что речь пойдёт о высылке десяти дипломатов, а The New York Times настаивал, что США введут санкции против суверенного долга России. Правы оказались оба.

Авторы