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Под Смоленском доберман изувечил руки своей хозяйке и не подпускал никого, чтобы оказать помощь

Чтобы позволить медикам подойти к пострадавшей женщине, правоохранителям пришлось идти на крайние меры.

15 апреля 2021, 12:58
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Жуткая история произошла в городе Гагарине Смоленской области. Местная жительница, как обычно, прогуливалась со своей собакой на улице, но в какой-то момент пёс породы доберман стал вести себя агрессивно и напал на свою же хозяйку.

Как Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, в районе семи утра по местному времени. Тревогу забили соседи, которые увидели, как раненая женщина лежит на земле, а вокруг неё бегает собака. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики кинулись оказывать пострадавшей первую помощь, однако пёс никого не подпускал к хозяйке. Тогда, как утверждает источник, было принято решение о ликвидации агрессивного животного.

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В итоге женщину 1965 года рождения увезли в местную больницу. По нашим данным, у неё открытые раны и переломы кистей рук, а также переломы предплечий обеих рук.

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Ранее Лайф рассказывал, как на лестничной клетке жилого дома в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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