В НАТО поддержали новые санкции США против России

В НАТО заявили, что союзники по альянсу поддерживают США в связи с объявлением новых санкций против России. Об этом говорится на сайте организации.

"Союзники по НАТО поддерживают США и выражают им свою солидарность в связи с объявлением 15 апреля о мерах в ответ на дестабилизирующую деятельность России. Государства — члены НАТО принимают индивидуальные и коллективные меры для укрепления коллективной безопасности Североатлантического союза", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия "продолжает придерживаться повторяющейся модели дестабилизирующего поведения". В качестве примера упоминаются якобы нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также "вмешательство в выборы" в государствах-членах НАТО, в частности, США.

Также сообщается, что союзники по альянсу продолжат совместную работу о "реагировании на действия России", которые угрожают евроатлантической безопасности. В НАТО призвали РФ незамедлительно прекратить "дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства", а также снизить напряжённость на границах с Украиной и в "незаконно аннексированном" Крыму.

Напомним, США объявили о новых санкциях против России. Меры введены в отношении 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Кроме того, Америка выслала 10 сотрудников Посольства РФ в Вашингтоне.

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