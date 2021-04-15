В Мастерской управления "Сенеж" открылся V Всероссийский форум волонтёров-медиков

Около трёх с половиной тысяч человек в онлайн-формате примут участие в V Всероссийском форуме волонтёров-медиков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей". Сам форум проходит в смешанном формате, то есть предусмотрен и очный этап. Его участниками стали 200 самых активных представителей движения из всех 85 регионов России. Мероприятия форума транслируются в Интернете, зарегистрированные онлайн-участники программы смогут так же, как и очные, задать свои вопросы спикерам, поучаствовать в различных активностях и опросах, а также для них будут организованы специальные встречи с представителями федерального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики".

По словам начальника Департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив Управления Президента РФ по общественным проектам Ксении Разуваевой, волонтёры-медики круглосуточно работали в больницах и "плечом к плечу с врачами спасали жизни людей, были рядом с теми, кто в этом нуждался".

"Сейчас перед нами стоит большой вызов — сохранение и преумножение наследия всего того, что мы делали в рамках волонтёрского движения в прошлом году, традиций акции "Мы вместе". Нам важно вместе сохранить ту химию, которая возникла во взаимоотношениях людей друг с другом, государства, бизнеса в борьбе с общей бедой, развивать сеть клубов "Мы вместе", психологическую поддержку, помогать пожилым и, главное, сохранить в сообществе людей, кто впервые открыл для себя волонтёрство в период пандемии", — отметила она.

Форум волонтёров-медков будет проходить три дня — с 15 по 17 апреля. Среди основных тем дискуссионно-образовательной программы роль добровольческих организаций в достижении приоритетных задач здравоохранения, расширение направлений медицинского добровольчества.

Одной из наиболее важных на форуме будет тема борьбы с глобальными эпидемиями. Медики будут решать, как волонтёрские организации в сфере здравоохранения могут помочь населению и каковы актуальные подходы к добровольческой деятельности в условиях распространения вирусных заболеваний.

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