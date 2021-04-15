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Категорий: 18

Курс доллара вырос на фоне новостей о новых санкциях США

Также прибавил 1,3% евро.

15 апреля 2021, 12:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курсы доллара и евро выросли на фоне новостей о новых санкциях США в отношении России. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Так, доллар прибавил 1,62% (до 77,4 рубля), евро — 1,3% (до 92,2 рубля). При этом максимальных значений иностранные валюты достигали утром 15 апреля — 77,55 рубля и 92,85 рубля соответственно.

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Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 российских физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций — США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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