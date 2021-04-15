В поликлинике в Кемерове предлагают взять благословение перед вакцинацией от ковида. Видео © Соцсети

В поликлинике № 5 в городе Кемерово всем желающим поставить прививку от коронавируса предлагают получить благословение. Об этом рассказали блогеры с ютуб-канала "Житуха ТВ", показав молельную комнату на втором этаже медицинского учреждения.

"Нужно сначала благословение взять на вакцинацию", — заявила женщина, сидящая в комнате.

О подобной услуге на сайте поликлиники не сообщается, также неизвестна её стоимость.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса пояснили Лайфу, что молельная комната функционирует в медучреждении автономно, на правах безвозмездной аренды. За получением же благословения в Минздраве предлагают верующим обратиться к руководителю Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакону Вячеславу Ланскому.

"Посетители и пациенты поликлиники при желании могут обращаться в молельную комнату за духовной помощью. Она не входит в состав поликлиники и не является её структурным подразделением", — уточнили в ведомстве.

Блогеры также попросили у руководства поликлиники предоставить документы на вакцину, однако так и не смогли их получить.

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса, выбрав для защиты "одну из российских вакцин". После прививки он чувствовал себя очень хорошо.

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