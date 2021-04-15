Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В поликлинике в Кемерове предлагают взять благословение перед вакцинацией от ковида — видео

На сайте медучреждения о подобной услуге не сообщается, а в Минздраве региона уточнили, что за этим нужно обращаться к диакону.

15 апреля 2021, 12:14

В поликлинике в Кемерове предлагают взять благословение перед вакцинацией от ковида. Видео © Соцсети

В поликлинике № 5 в городе Кемерово всем желающим поставить прививку от коронавируса предлагают получить благословение. Об этом рассказали блогеры с ютуб-канала "Житуха ТВ", показав молельную комнату на втором этаже медицинского учреждения.

"Нужно сначала благословение взять на вакцинацию", — заявила женщина, сидящая в комнате.

Перед применением — перекреститься. В Грузии создали препарат от коронавируса "Божья благодать"

Перед применением — перекреститься. В Грузии создали препарат от коронавируса "Божья благодать"

О подобной услуге на сайте поликлиники не сообщается, также неизвестна её стоимость.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса пояснили Лайфу, что молельная комната функционирует в медучреждении автономно, на правах безвозмездной аренды. За получением же благословения в Минздраве предлагают верующим обратиться к руководителю Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакону Вячеславу Ланскому.

"Посетители и пациенты поликлиники при желании могут обращаться в молельную комнату за духовной помощью. Она не входит в состав поликлиники и не является её структурным подразделением", — уточнили в ведомстве.

В России появилась новая тест-система для выявления иммунитета к CoViD-19

В России появилась новая тест-система для выявления иммунитета к CoViD-19

Блогеры также попросили у руководства поликлиники предоставить документы на вакцину, однако так и не смогли их получить.

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса, выбрав для защиты "одну из российских вакцин". После прививки он чувствовал себя очень хорошо.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1