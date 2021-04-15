АСИ: Рейтинг качества жизни в регионах запустят уже в этом году

Рейтинг качества жизни в регионах, который будет запущен по поручению президента России Владимира Путина, станет ежегодным, а впервые его опубликуют уже в 2021 году. Об этом сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Ежегодно будет составляться рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов граждан. Это даст нам возможность находить новые лучшие практики, управленческие решения, а регионам даст инструментарий по их обмену и [поможет] улучшить свои показатели", — проинформировала она на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.

Чупшева рассказала, что в рамках реализации Национальной социальной инициативы были разработаны модели по каждой жизненной ситуации в социальной сфере, здравоохранении и сфере занятости с описанием целевого процесса и возможными решениями проблем, обозначенных жителями. Каждый регион может выбрать для себя приоритетные жизненные ситуации из десяти, составить свой индивидуальный план, а результатом этой работы должен стать рост удовлетворенности граждан социальной, медицинской помощью и услугами по трудоустройству.

Напомним, что Национальная социальная инициатива (НСИ) — комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, который с 2020 года реализуется АСИ по поручению президента Владимира Путина. В прошлом году его механизмы были апробированы в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Республике Башкортостан. В 2021 году механизмы инициативы будут реализованы во всех субъектах страны.

Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространённые жизненные ситуации, например запись ребёнка в детский сад, получение амбулаторной или стационарной медицинской помощи, организация социального обслуживания для пожилого родственника или поиск работы через центр занятости.

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