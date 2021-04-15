"Разговор будет тяжёлым": Американский посол вызван в МИД России

МИД РФ вызвал посла США Джона Салливана после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, "разговор будет тяжёлым".

"В Министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым", — отметила Захарова.

Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 российских физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций — США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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