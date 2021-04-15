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"Разговор будет тяжёлым": Американский посол вызван в МИД России

Этот шаг связан с введением новых санкций против РФ со стороны США.

15 апреля 2021, 12:55
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

МИД РФ вызвал посла США Джона Салливана после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, "разговор будет тяжёлым".

"В Министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым", — отметила Захарова.

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Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 российских физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций — США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

В НАТО заявили о поддержке Вашингтона в связи с объявлением новых антироссийских санкций.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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