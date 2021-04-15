Всемирно известный астрофизик Абрахам Леб оценил возможность существования внеземной жизни

Экс-декан астрономического факультета Гарвардского университета, профессор Абрахам Леб оценил возможность существования внеземной жизни. По его словам, во Вселенной когда-то действительно существовали различные цивилизации, которые уже погибли, но они успели отправить свои спутники в космос.

"Сегодня мы знаем, что есть звёзды, подобные Солнцу, вокруг которых вращаются планеты приблизительно такого же размера, как Земля, и находятся примерно на таком же расстоянии от светила. Значит, на них могут быть вода и жизнь в привычном для нас виде", — сказал учёный в эфире радио "Комсомольская правда".

Леб утверждает, что с этими цивилизациями наше поколение уже не сможет поговорить. Однако совершить так называемые археологические раскопки в космосе ещё возможно. Может быть, человечество получит "звонок, который заставит изменить наше поведение", добавил учёный.

"Возможно, нам также стоит изучить, почему эти культуры погибли, понять, как мы можем сохранить нашу планету и нашу цивилизацию, научиться по-иному использовать ресурсы, не тратить их на конфликты", — отметил профессор, подчеркнув, что он готов даже рискнуть своей репутацией ради начала научных обсуждений существования внеземных цивилизаций.

А ранее Лайф писал, что командир российских космонавтов Кононенко признался, что верит в инопланетян. По его словам, человечество не так много знает о собственной Галактике, поэтому нельзя исключать существование иных форм жизни.

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