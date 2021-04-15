AliExpress запустил отдельное мобильное приложение для пользователей из России
Оно работает без привязки к глобальным процессам сервиса.
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Маркетплейс "AliExpress Россия" объявил о запуске отдельного брендированного мобильного приложения для пользователей из РФ и стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что благодаря специальной инфраструктуре данное мобильное приложение работает без привязки к глобальным процессам AliExpress, поэтому россияне могут пользоваться адаптированной под тот или иной регион версией главной страницы онлайн-магазина, а также проходить другой процесс авторизации.
"Локальных пользователей и продавцов ждёт новая главная страница, обновлённые дизайн, интерфейс и отдельный продуктовый функционал", — сказано в пресс-релизе "AliExpress Россия".
Также в сервисе добавили, что в новом приложении появился формат Stories, где продавцы платформы будут делиться с покупателями важными обновлениями и акциями.
Ранее Лайф сообщал, что в компании "AliExpress Россия" заявили о намерении полностью локализовать службу клиентской поддержки. Для осуществления общения на русском языке там будет удвоен штат специалистов по работе с обращениями пользователей.
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