Украина заявила о попытках ФСБ помешать кораблям в Азовском море

В сообщении также говорится, что, несмотря на "провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства", корабли Украины продолжили выполнять поставленные задачи. Более точные подробности инцидента не приводятся.

Ранее Лайф рассказывал, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако накануне источник в МИД Турции рассказал, что Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море.