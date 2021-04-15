Украина заявила о попытках ФСБ помешать кораблям в Азовском море
При этом подробности инцидента не приводятся.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве. Об этом говорится в сообщении Генштаба в "Фейсбуке".
"Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", — отмечается в заявлении.
В сообщении также говорится, что, несмотря на "провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства", корабли Украины продолжили выполнять поставленные задачи. Более точные подробности инцидента не приводятся.
Ранее Лайф рассказывал, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако накануне источник в МИД Турции рассказал, что Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море.
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