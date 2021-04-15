Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украина заявила о попытках ФСБ помешать кораблям в Азовском море

При этом подробности инцидента не приводятся.

15 апреля 2021, 18:12
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве. Об этом говорится в сообщении Генштаба в "Фейсбуке".

"Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", — отмечается в заявлении.

В Кремле отреагировали на решение США не отправлять военные корабли в Чёрное море

В Кремле отреагировали на решение США не отправлять военные корабли в Чёрное море

В сообщении также говорится, что, несмотря на "провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства", корабли Украины продолжили выполнять поставленные задачи. Более точные подробности инцидента не приводятся.

Ранее Лайф рассказывал, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако накануне источник в МИД Турции рассказал, что Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Первые скважины для водоснабжения Крыма начнут бурить в Азовском море в апреле

18 марта, 16:41

"Если Россия захочет, мы ей продадим": В Турции ответили на претензии Лаврова из-за беспилотников в Донбассе

сегодня в 16:25

В Белом доме оценили возможность дополнительных санкций против "Северного потока – 2"

сегодня в 18:55
Life

Оперштаб подтвердил приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

сегодня в 19:03

В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести двусторонний саммит всё ещё в силе

сегодня в 18:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1