"В голове не укладывается": Коллеги и воспитанники актёра из "Улиц разбитых фонарей" не верят, что он развращал мальчиков

62-летнего российского актёра из сериалов "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Опера" Никиту Струкова дети называли "наш добрый дед". Коллеги и ученики артиста, который на днях был задержан по подозрению в педофилии в Санкт-Петербурге, до сих пор не верят в то, что он развращал мальчиков. Об этом пишет kp.ru.

Как уточняет издание, Струков долгое время ездил вожатым в разные лагеря по всей России, а также в Болгарии, Турции и Скандинавии. А в 2015-м актёр создал свой мини-блог и даже досуговый центр для работы с детьми.

"Ни у кого в голове это не укладывается. Человек с именем, и тут такое. Изначально я ведь был его подопечным. Мы с ним познакомились в лагере, когда мне было 12 лет, он был у меня вожатым. Именно благодаря ему я и мои друзья тоже стали вожатыми. Он нам показал, что быть педагогом — это круто и престижно. Потом мы с ним вместе работали в лагерях "Буревестник" и "Голубое озеро", — рассказал один из деловых партнёров артиста.

По словам мужчины, дети буквально "липли" к актёру, но ни у кого не возникало мыслей о педофилии. При этом, уточнил он, артист мог, к примеру, приобнять ребёнка, хотя другие себе этого не позволяли.

"Многие понимали, что Никита Игоревич переступал через эту грань. Но ни меня, ни моих друзей он никогда не приглашал к себе и не предлагал что-то такое. Никогда за ним это не наблюдалось. А теперь такие новости. Не могу представить, что мой учитель способен на такое", — добавил бывший компаньон Струкова.

Издание отмечает, что прозвище Дед было закреплено за Струковым в лагерях официально. Сейчас же эти организации всячески открещиваются от артиста.

"Ничего не хочу комментировать. Он был не только в нашем лагере, но и в лагерях всего региона и всей страны!" — заявила директор лагеря "Березняки" Наталья Федорова.

В то же время сами дети, у которых Струков был вожатым, защищают своего педагога. Они отмечают, что актёр во время вожатства никого из детей не выделял и ни к кому не приставал, вёл себя нормально, а воспитанники относились к артисту хорошо.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова, которого ранее подозревали в педофилии. Как рассказал нам источник, сейчас всплыли его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению ещё к двум мальчикам. Напомним, всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым. Мальчик обвинил актёра в домогательствах, тогда тоже возбудили дело, но до суда Струкова оставили под подпиской о невыезде.

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