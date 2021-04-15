Байден выступит с речью, посвящённой России

Президент США Джо Байден выступит сегодня, 15 апреля, с заявлением, посвящённым России. Об этом говорится в распространённом Белым домом обновлённом графике американского лидера.

"Президент выступит с заявлением по России", — говорится в документе.

Отмечается, что речь запланирована на 16:30 по местному времени (23:30 мск).

Авторы