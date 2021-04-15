Байден выступит с речью, посвящённой России
Мероприятие запланировано на 15 апреля 23:30 мск.
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден выступит сегодня, 15 апреля, с заявлением, посвящённым России. Об этом говорится в распространённом Белым домом обновлённом графике американского лидера.
"Президент выступит с заявлением по России", — говорится в документе.
Отмечается, что речь запланирована на 16:30 по местному времени (23:30 мск).
Ранее сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Отмечается, что администрация президента чётко дала понять, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией и не считают, что странам нужно продолжать идти по негативной траектории. Также США собираются выслать десять российских дипломатов. До этого президент США сам предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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