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МИД Польши вслед за Лондоном вызвал российского посла

Причина официально не называется, однако агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что это связано с введением США новых санкций против России.

15 апреля 2021, 16:57

Фото © Pixabay

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Владимира Александрова. Причину вызова он не уточнил, однако агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что это связано с введением США новых санкций против России.

США объявили о новых санкциях против России

США объявили о новых санкциях против России

"Посла действительно сегодня вызывали в МИД Польши. Комментариев на данном этапе не будет", — заявил Александров.

Ранее в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД из-за сообщений о якобы совершённых Россией кибератаках, хотя в Кремле неоднократно отвергали эти данные. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Посла РФ вызвали в британский МИД

Посла РФ вызвали в британский МИД

К слову, именно кибератаками США объясняют новые санкции против России, которые были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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