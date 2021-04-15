МИД Польши вслед за Лондоном вызвал российского посла

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Владимира Александрова. Причину вызова он не уточнил, однако агентство РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что это связано с введением США новых санкций против России.

"Посла действительно сегодня вызывали в МИД Польши. Комментариев на данном этапе не будет", — заявил Александров.

К слову, именно кибератаками США объясняют новые санкции против России, которые были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

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