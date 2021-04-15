"Решение точно будет через месяц": Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал своё будущее в Госдуме

Пока народный артист не знает, появится ли в его плотном графике место для политической деятельности.

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал в беседе с Лайфом, что пока ещё не определился, будет ли он строить карьеру в политике. В частности, речь шла и о выдвижении артиста в Госдуму.

"Я сейчас эту мысль пока обдумываю в принципе, надо мне этим начинать заниматься или нет. Решение точно будет через месяц, не раньше пойму", — сказала звезда "Бандитского Петербурга".

По словам Певцова, на данный момент у него много интересных проектов в актёрской сфере. И поэтому артист пока не знает, появится ли в его плотном графике место для политической деятельности. Кроме того, такое решение повлечёт за собой кардинальные изменения жизни и актёр ещё не определился, готов ли он к ним.