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Регион
Опубликовано 15 апреля 2021, 19:51
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"Решение точно будет через месяц": Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал своё будущее в Госдуме

Дмитрий Певцов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Дмитрий Певцов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Пока народный артист не знает, появится ли в его плотном графике место для политической деятельности.

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал в беседе с Лайфом, что пока ещё не определился, будет ли он строить карьеру в политике. В частности, речь шла и о выдвижении артиста в Госдуму.

"Я сейчас эту мысль пока обдумываю в принципе, надо мне этим начинать заниматься или нет. Решение точно будет через месяц, не раньше пойму", — сказала звезда "Бандитского Петербурга".

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По словам Певцова, на данный момент у него много интересных проектов в актёрской сфере. И поэтому артист пока не знает, появится ли в его плотном графике место для политической деятельности. Кроме того, такое решение повлечёт за собой кардинальные изменения жизни и актёр ещё не определился, готов ли он к ним.

К слову, Певцов в своём инстаграме часто высказывается на политические темы и предлагает свои идеи. Например, ранее актёр предложил вернуть "пятилетки". По его мнению, это шанс на то, что "Россия будет двигаться в авангарде, а не в обозе мировой экономики", и на то, что россияне смогут с уверенностью планировать свою жизнь. А также на днях Певцов предложил отменить пенсионную реформу и вернуть для россиян прежний возраст выхода на пенсию, поскольку сейчас большинство граждан "не смогут пожить в своё удовольствие и понянчиться с внуками".

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Наталья Суворова
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