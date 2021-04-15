Стало известно, когда состоится встреча Макрона и Зеленского в Париже
Отмечается, что по видеосвязи к ним присоединится ещё и Ангела Меркель.
Фото © Zuma / ТАСС
В эту пятницу, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает AFP, ссылаясь на источник в Елисейском дворце, в частности, политики планируют обсудить отношения с Россией.
Помимо этого, президенты Франции и Украины планируют обсудить "наращивание российской военной мощи" в Донбассе, а также прогресс продвижения демократических реформ в Незалежной. Отмечается, что Макрон примет Зеленского в очном формате в Елисейском дворце, а вот Меркель присоединится к ним с помощью видеосвязи.
Напомним, ранее турецкий президент Эрдоган поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Это произошло после встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, которая прошла в Стамбуле. Также по итогам переговоров Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать Крым российским регионом.
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