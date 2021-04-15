"Если Россия захочет, мы ей продадим": В Турции ответили на претензии Лаврова из-за беспилотников в Донбассе
В стране пояснили, что им без разницы, кому продавать своё вооружение, и заверили, что ударные БПЛА не направлены против РФ.
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Высокопоставленные дипломатические источники из Турции прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвавшего не подпитывать милитаристские настроения Украины после запуска Киевом беспилотников Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Об этом пишет газета Türkiye.
"Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим", — заявил неназванный дипломат.
Он пояснил, что для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать своё вооружение, и заверил, что ударные БПЛА не направлены против России или любой другой страны.
Напомним, ранее турецкий лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.
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