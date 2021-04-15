"Если Россия захочет, мы ей продадим": В Турции ответили на претензии Лаврова из-за беспилотников в Донбассе

Высокопоставленные дипломатические источники из Турции прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвавшего не подпитывать милитаристские настроения Украины после запуска Киевом беспилотников Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Об этом пишет газета Türkiye .

"Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим", — заявил неназванный дипломат.

Он пояснил, что для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать своё вооружение, и заверил, что ударные БПЛА не направлены против России или любой другой страны.