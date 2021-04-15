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"Если Россия захочет, мы ей продадим": В Турции ответили на претензии Лаврова из-за беспилотников в Донбассе

В стране пояснили, что им без разницы, кому продавать своё вооружение, и заверили, что ударные БПЛА не направлены против РФ.

15 апреля 2021, 16:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Высокопоставленные дипломатические источники из Турции прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвавшего не подпитывать милитаристские настроения Украины после запуска Киевом беспилотников Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Об этом пишет газета Türkiye.

"Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим", — заявил неназванный дипломат.

Лавров предостерёг Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Украины

Лавров предостерёг Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Украины

Он пояснил, что для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать своё вооружение, и заверил, что ударные БПЛА не направлены против России или любой другой страны.

Турция озвучила свою позицию в кризисе между Россией и Украиной

Турция озвучила свою позицию в кризисе между Россией и Украиной

Напомним, ранее турецкий лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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