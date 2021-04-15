Власти Греции назвали два обязательных условия для допуска россиян в апреле

С 19 апреля Греция открывает свои границы для российских туристов, однако беспрепятственно отдохнуть получится при соблюдении двух основных условий. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

По его словам, для поездки на курорты Греции россиянам в первую очередь необходимо быть привитыми от ковида. Кроме того, при въезде в страну при себе нужно иметь отрицательные результаты ПЦР-теста. Выполнение этих условий обеспечит туристам комфортный отдых без соблюдения какого-либо карантина.

"Сейчас самое главное — чтобы Россия дала разрешение на полёты, над этим сейчас и работают", — приводит РИА "Новости" слова греческого министра.

Отмечается, что визы в Грецию будут выдаваться россиянам как и раньше, по стандартному принципу. К слову, для остальных туристов въезд в Грецию будет разрешён с 14 мая, уже после окончательной отмены карантина.

Ранее россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе. Конечно, это зависит от ситуации с коронавирусом, но предварительные прогнозы можно строить.

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