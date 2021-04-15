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Власти Греции назвали два обязательных условия для допуска россиян в апреле

Остальные туристы смогут въехать в страну с 14 мая, уже после окончательной отмены карантина.

15 апреля 2021, 16:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 19 апреля Греция открывает свои границы для российских туристов, однако беспрепятственно отдохнуть получится при соблюдении двух основных условий. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

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По его словам, для поездки на курорты Греции россиянам в первую очередь необходимо быть привитыми от ковида. Кроме того, при въезде в страну при себе нужно иметь отрицательные результаты ПЦР-теста. Выполнение этих условий обеспечит туристам комфортный отдых без соблюдения какого-либо карантина.

"Сейчас самое главное — чтобы Россия дала разрешение на полёты, над этим сейчас и работают", — приводит РИА "Новости" слова греческого министра.

Отмечается, что визы в Грецию будут выдаваться россиянам как и раньше, по стандартному принципу. К слову, для остальных туристов въезд в Грецию будет разрешён с 14 мая, уже после окончательной отмены карантина.

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Ранее россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе. Конечно, это зависит от ситуации с коронавирусом, но предварительные прогнозы можно строить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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